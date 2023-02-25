В Голышмановском районе пройдет праздник валенка

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О том, что до XIX века валенки были дорогой обувью, которую носили представители высшего сословия, знают не многие. Об этом и других интересных фактах жителям села Ражево Голышмановского района расскажут на ежегодном празднике «Ражевские просторы», который в 2023 году посвятили валенку. Мероприятие начнется 25 февраля в 11.00.

Всего в событийный календарь Голышмановского городского округа вошли 15 главных мероприятий, которые пройдут в сельских поселениях муниципалитета.

Так, в марте в деревне Земляной состоится казахский Наурыз, в селе Голышманово отметят праздник пирога, назначенный на май, в Новой Хмелевке встретят праздник весенней зелени, а в селе Бескозобово гости соберутся у самовара в июне.

Праздник сибирского чая пройдет в июле в Боровлянке, а Евсинская ярмарка в селе Евсино состоится в августе. Также в последний месяц лета гостей ждут в Королево на день варенья, Малышенке - на медовую ярмарку, Ламенском - на яблочную сказку, Усть-Ламенке - на банный день, Средних Чирках - на голышмановский характер. Завершит череду праздников щедрая осень в Черемшанке в сентябре.

Самым масштабным праздником в Голышмановском городском округе станет Шарохинский фестиваль, он собирает и объединяет все территории района. В 2023 году его посвятят столетнему юбилею муниципалитета, а состоится он 24 июня в поселке Голышманово, сообщает «Тюменская линия».