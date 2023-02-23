В Тюмени врач-терапевт дал советы курильщикам Фото: Татьяна Коркина

Многим курильщикам знакомо, когда решение отказаться от вредной привычки длится пару дней, а потом происходии срыв. Основные причины: стресс и привычка, которая оказывается сильнее. Как же перестать курить навсегда?

Специалисты заявляют, тяга к курению - это болезнь, а значит, подбирать индивидуальную программу “лечения”. Прежде всего надо понять вашу личную причину курения, а потом найти мотивацию – объяснить самому себе, почему нужно избавиться от этой пагубной привычки. Это может быть забота о здоровье близких, страдающих от пассивного курения, боязнь развития онкологических заболеваний, желание родить здорового ребёнка и даже стремление к белозубой улыбке.

- Редкие люди могут бросить курить по щелчку пальца или докурив последнюю сигарету в пачке. Постепенно приучайте организм обходиться без никотина, особенно если вы курили долго и интенсивно. Для начала сокращайте количество выкуренных сигарет в день. Как только почувствуете, что готовы расстаться с вредной привычкой, назначьте день и дайте себе слово не возвращаться к ней. Будьте честны - говорит врач-терапевт.

Лидия Макарова отмечает, что лучше не пытаться идти на компромиссы с самим собой и “угощать” себя сигаретой за стойкость. Если хотите поощрить себя, то подумайте над другим вознаграждением. Например, вы можете месяц откладывать деньги, которые обычно тратите на сигареты, а потом потратить их на то, о чём давно мечтали. Учитывая стоимость табачной продукции, сумма получится достойная. В общем выбор стратегии за вами, главное – не отступать от принятого решения.

Лидия Вадимовна не советует пытаться заменить реальные сигареты на электронные - рискуете лишь укрепить свою никотиновую зависимость. Обычные перекуры замените общением, чтением, слушанием музыки, лёгкими перекусами, а лучше всего начните делать зарядку несколько раз в день. Особенно это важно для людей, склонных к полноте.

- Лишь небольшой процент бывших курильщиков смогли отказаться от сигарет с первого раза, остальным же потребовалось несколько попыток, - отмечает Лидия Макарова. - Если сорвались - проведите работу над ошибками. Вам нужно понять, что именно подтолкнуло вас снова закурить и предпринимайте новую попытку.

В нашей стране не первый год идёт борьба с курением. В российском правительстве принимаются законы, нацеленные на снижение числа курильщиков. Сигареты дорожают, на пачках отображаются предупреждения о вреде курения с устрашающими картинками, количество разрешённых для курения мест существенно сократилось. Но позитивных результатов пока нет. По статистике в России курит примерно каждый четвёртый россиянин. Умирают от этой никотиновой зависимости ежегодно около 400 тысяч человек. Среди курильщиков по-прежнему больше мужчин, но число курящих женщин и подростков растёт. Врачи бьют тревогу, дети быстро привыкают к сигаретам, увеличивается количество болезней, связанных с дыхательной, сердечно-сосудистой систем, и онкологии.