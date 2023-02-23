Тюменцам рассказали, как лечить насморк Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам рассказали, откуда берется насморк и как его лечить. Лор-врач, ароматерапевт Наталия Деева отметила, что отделяемое из носовых пазух может быть чисто слизистым или слизисто-гнойным, что зависит от возбудителя болезни: вируса, бактерий или даже грибка.

– Насморк – частый симптом ОРВИ и ОРЗ, он отлично отработан нашей иммунной системой. Не нужно его бояться, а наоборот, стоит порадоваться – организм реагирует на вирус адекватно, – поясняет лор-врач.

«Тюменской область сегодня» пишет, что когда человек только заболевает, из носа начинает течь разъедающая кожу жидкость, а крылья носа становятся красными, шелушатся и иссушаются. Через время секрет загустевает, меняет цвет на белый, а после - зеленый. К фазе выздоровления все происходит наоборот: зеленые выделения переходят в стадию белых, потом прозрачных, но уже не разъедающих кожу.

Наталия Деева советует восстановить питьевой режим, чтобы слизь разжижалась, пить больше чистой воды, а не чая или кофе. Если нет температуры и чувства распирания в носовых пазухах, можно сделать промывание, орошение носа. Еще будет полезны теплые общеукрепляющие ванны, ароматерапия и мягкая теплая баня.

– Важно запустить естественное очищение организма, снять воспаление и восстановить природный процесс дренажа, – говорит лор-врач.