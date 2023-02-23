В Тюмени 23 февраля 2023 года ожидается гололед и мокрый снег Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени 23 февраля 2023 года будет облачно с прояснением, ожидается мокрый снег, а в крайних юго-западных районах Тюменской области будет идти небольшой снег. Местами гололед и отложение мокрого снега. Ветер южный 6-11 м/с, температура воздуха ночью -4, -9 градусов, в западных районах местами -12, -17. Днем температура воздуха будет -1, -6 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.