Тюменцам рассказали, страдают ли дети, выросшие на смесях, лишним весом

Фото предоставлено КП

О плюсах и минусах искусственного вскармливания детей до сих пор много споров. Одни считают, что малыш должен питаться только маминым молоком, а другие уверены, что современные смеси ничем ему не уступают.

Также один из важных вопросов, касающийся заменителя материнского молока – влияет ли он на вес ребенка. Существует мнение, что дети, выросшие на искусственном вскармливании, страдают ожирением.

По словам заведующий детским лечебно-диагностическим отделением № 1 Ирины Чмутиной, исследования подтверждают, что у малышей, выросших на материнском молоке, риск столкнуться с ожирением ниже на 15 – 25%.

– В смесях больше белка, чем в грудном молоке, к тому же при искусственном вскармливании ребенок не контролирует объем потребляемого молока и часто переедает, – поясняет специалист.

Поэтому родителям, чьи дети находятся на искусственном вскармливании, рекомендуют строго следить за суточным потреблением молока и не перекармливать малышей, сообщает «АиФ – Тюмень».