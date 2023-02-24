Фото: Базарная площадь, соцсети

На Базарной площади Тобольска пройдет «Широкая Масленица». Тематическое мероприятие, назначенное на 26 февраля, будет раскрывать дни масленичной недели: «Заигрыш», «Лакомка», «Разгуляй», «Тещины вечерки» и «Золовкины посиделки».

Так, с 10.00 на площади начнет работать ярмарка, а с 13.00 на новой большой сцене пройдет концертная программа «Разгуляй» от артистов Центра искусств и культуры Тобольска и приглашенного ансамбля «ЯромилЪ» (г. Тюмень).

Впервые в Тобольске пройдут поросячьи бега. В 13.30 три поросенка – Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф – побегут наперегонки по специально оборудованной трассе.

Будут и традиционные площадки. Например, богатырские потехи, где можно поучаствовать в бое подушками и других силовых конкурсах. Кроме того, братья Арангуловы проведут силовое шоу, участие в котором примут сильнейшие люди Тюменской области.

Дети и взрослые побывают на народном базаре, где можно обменяться красивыми вещицами и игрушками. Также гости смогут сделать интересное фото в пяти ярких масленичных фотозонах и бесплатно поучаствовать в аттракционах: «Масленичное колесо желаний», «Заплети удачу» и «Гигантские ракетки».

Одним из ярких моментов праздника станет аттракцион «Масленичный столб» – самые смелые смогут побороться за сертификаты на бытовую технику. Главный приз праздника – мангал и 10 килограммов шашлыка!

Центральное действие праздника – сжигание чучела Масленицы – состоится в 15.45.