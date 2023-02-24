Для жителей тюменской Лесобазы подготовили интересную программу масленичных гуляний

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Народное гуляние «Широкая Масленица» на тюменской Лесобазе намечено на 26 февраля – в завершающий день масленичной недели. Оно состоится в сквере Казачьи Луга (ул. Домостроителей, 22/2).

Праздник пройдет сразу на нескольких площадках. На сцене – яркие и запоминающиеся выступления творческих коллективов и театрализованная зарисовка, а в перерывах – знакомство с масленичными традициями и конкурсы с призами от организаторов и партнеров мероприятия.

Интерактивная площадка «Подходи, торопись, на Масленке веселись» не даст заскучать ни детям, ни взрослым. Все желающие смогут заплести косы Царевне, забросить калачи на дерево, «напечь блинов», пройтись на ходулях и посоревноваться, пробежав с другом в гигантских штанах.

Самые смелые и сильные смогут проявить свои способности на соревнованиях по поднятию гири «Силачи-ловкачи». А в «Русской горнице» гостей будут ждать мастера прикладного искусства Центра русской культуры.

В окончании праздника состоится традиционное сжигание чучела Масленицы.

Запечатлеть приятные моменты тюменцы смогут в тематических фотозонах, сообщает «Вслух.ру».