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Жители Ишима выбирают, какую территорию благоустроят в городе в 2024 году: двор на улице Шарунова или Карла Маркса. Они были выбраны из-за большого количества обращений людей с просьбами их облагородить.

По словам директора департамента городского хозяйства Дениса Кузьменко, дворовые территории достаточно большие и расположены внутри жилых комплексов из нескольких многоквартирных домов.

После голосования будут разработаны варианты дизайн-проектов выигравшей территории, из которых горожане выберут понравившийся. Затем заявку, локальный сметный расчет и проектную документацию направят на утверждение в Тюмень и, путем проведения открытого аукциона, определят подрядчика.

– После реализации проекта во дворе могут появиться детские игровые площадки, турниковые комплексы, площадки для занятий спортом и оборудованные зоны отдыха, – пояснил директор департамента.

Голосование стартовало 20 февраля и продлится до 15 марта, сообщает «Тюменская линия».