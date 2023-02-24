Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость24 февраля 2023 11:14

Жители Ишима выбирают, какую территорию благоустроят в городе в 2024 году

Голосование продлится до 15 марта
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Жители Ишима выбирают, какую территорию благоустроят в городе в 2024 году: двор на улице Шарунова или Карла Маркса. Они были выбраны из-за большого количества обращений людей с просьбами их облагородить.

По словам директора департамента городского хозяйства Дениса Кузьменко, дворовые территории достаточно большие и расположены внутри жилых комплексов из нескольких многоквартирных домов.

После голосования будут разработаны варианты дизайн-проектов выигравшей территории, из которых горожане выберут понравившийся. Затем заявку, локальный сметный расчет и проектную документацию направят на утверждение в Тюмень и, путем проведения открытого аукциона, определят подрядчика.

– После реализации проекта во дворе могут появиться детские игровые площадки, турниковые комплексы, площадки для занятий спортом и оборудованные зоны отдыха, – пояснил директор департамента.

Голосование стартовало 20 февраля и продлится до 15 марта, сообщает «Тюменская линия».