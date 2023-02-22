Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 11:43

В Тюмени состоялась торжественная церемония возложения цветов в преддверии Дня защитника Отечества

Церемония началась с минуты молчания
Виктория Терина
В Тюмени состоялась торжественная церемония возложения цветов в преддверии Дня защитника Отечества

В Тюмени состоялась торжественная церемония возложения цветов в преддверии Дня защитника Отечества

Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Тюменцы возложили цветы на площади Памяти ко Дню защитника Отечества. Торжественная церемония возложения цветов в преддверии Дня защитника Отечества прошла сегодня на площади Памяти. Обелиски, установленные на площади, по праву можно считать летописью российской славы, которые хранят имена героев, погибших в бою во время защиты Родины.

Началось мероприятие с минуты молчания в память о солдатах, офицерах и рядовых, павших в бою в разные годы. У мемориалу Победы возложили цветы губернатор Тюменской области Александр Моор, Герой России Рустам Сайфуллин, ветераны войны и труда, депутаты, общественники и неравнодушные жители города.

Церемония завершилась гимном Российской Федерации под оружейные залпы и маршем курсантов ТВВИКУ.