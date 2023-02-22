В Тюмени состоялась торжественная церемония возложения цветов в преддверии Дня защитника Отечества Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Тюменцы возложили цветы на площади Памяти ко Дню защитника Отечества. Торжественная церемония возложения цветов в преддверии Дня защитника Отечества прошла сегодня на площади Памяти. Обелиски, установленные на площади, по праву можно считать летописью российской славы, которые хранят имена героев, погибших в бою во время защиты Родины.

Началось мероприятие с минуты молчания в память о солдатах, офицерах и рядовых, павших в бою в разные годы. У мемориалу Победы возложили цветы губернатор Тюменской области Александр Моор, Герой России Рустам Сайфуллин, ветераны войны и труда, депутаты, общественники и неравнодушные жители города.

Церемония завершилась гимном Российской Федерации под оружейные залпы и маршем курсантов ТВВИКУ.