Тюменцы поучаствовали в интеллектуальной игре «РИСК»

Фото: Артемий Романов

Тюменцы проявили себя и свои знания о Великой Отечественной войне на интеллектуальной игре «РИСК». В преддверии Дня защитника Отечества провели интеллектуальную игру в Студенческом центре Тюменской области.

В рамках мероприятия участники разбиваются на команды. Затем их ждут три блока по шесть вопросов. Все они связаны с историей Великой Отечественной войны. Участники вспомнили ключевые сражения Красной армии и фашистов.

– Наши участники – студенты, представители разных организаций, а также активные волонтеры, – рассказала координатор движения «Волонтеры Победы» Елена Идиятуллина.

Принять участие в игре могут все желающие, для этого нужно просто зарегистрировать свою команду в группе «Волонтеры Победы. Тюменская область» во «ВКонтакте».