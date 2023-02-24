Известные тюменцы приняли участие в фотопроекте о преемственности поколений

Фото предоставлено КП

В честь Дня защитника Отечества тюменцы создали фотопроект «В глазах моего ребенка». Это серия фотографий, включающая портреты молодых спортсменов и общественников региона, деятельность которых связана с проявлением мужества, взаимопомощи и уважения. В кадре тюменцы находятся вместе со своими детьми и профессиональной атрибутикой. А еще они рассказывают, чему учат ребенка и какие традиции поддерживают.

– Нашим фотопроектом мы хотим донести до родителей, что поведение ребенка напрямую зависит от примера, который они подают. Поэтому важно транслировать те ценности и знания, которые сделают подрастающее поколение лучше, – отметила Валерия Иванова, руководитель медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Участниками тематического фотопроекта стали: федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» по УрФО Владимир Сбитнев; руководитель центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев; бывший игрок ФК «Тюмень» Андрей Павленко; основатель спортивного сообщества «Лига бокса» Сергей Линкевич.

Карточки находятся в закрепленной записи в группе «Киберпатруль Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает «Мегатюмень».