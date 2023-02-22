Тюменские школьники проходят уроки мужества

Фото: Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского

Поисковики проводят для тюменских школьников уроки мужества. Просветительские мероприятия приурочены ко Дню защитника Отечества.

Школьникам рассказали о Великой Отечественной войне. Просветительские мероприятия проводят с середины февраля. Так, в Новоселезневской школе в Казанском районе руководитель поискового отряда «Русичи» Евгений Фоминцев организовал мероприятие для ребят 5-10 классов. Ребят познакомили с деятельностью поискового движения, представили передвижную экспозицию сводного отряда Новоселезневской школы и показали фильмы о войне.

Похожие мероприятия состоялись в школе №15 и Центре развития творчества детей и юношества «Бригантина» города Тюмени.

- Выражаем огромную благодарность за проведённый урок мужества. Вы большие молодцы! Это очень нужное и важное дело. Ребята узнали много интересных фактов о войне, а также смогли прикоснуться к экспонатам времён Великой Отечественной войны - отметили родители первоклассников школы №67.