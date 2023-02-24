Тюменцы могут пожаловаться на сосульки и снег во дворах тремя способами

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В конце февраля – начале марта в Тюмени ожидаются снег, дождь и перепады температуры. Из-за этого на крышах домов могут появиться сосульки, а во дворах – горы снега и лед.

Как правило, управляющие организации должны вовремя проводить очистку многоквартирников от сосулек и нависающих лавин. Причем очищены должны быть не только крыши, но и водостоки, и другие выступы, на которых может нарасти наледь. В нежилых зданиях за это отвечает собственник или арендатор.

Важно! Во время проведения работ территория должна быть огорожена.

Указать на нависающую угрозу горожане могут на сайте «Тюмень – наш дом», через портал госуслуг («Сообщить о проблеме») или по телефону единого центра оперативного реагирования города 45-15-20.

По этим же координатам можно сообщить о складировании снега во дворах, который от таяния будет превращаться в лужи, а к утру застывать в лед, сообщает «Вслух.ру».