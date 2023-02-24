Тюменцам предлагют вышить длинный браслет из кожи и сплести косы Масленицы

Фото: Руслан Кухарук, соцсети

В Масленичную неделю для тюменцев подготовили множество мероприятий: мастер-классы, конкурсы, выставки и экскурсии – все это пройдет на пешеходной улице Дзержинского с 23 по 26 февраля.

Так, 23 февраля в 12.00 начнется мастер-класс «Блины из стекла» – декор пластилина с разноцветными кусочками стекла. А с 14.00 стартует экскурсия с призовой викториной «Улица с руками».

24 февраля в 12.00 горожан приглашают на мастер-класс «Кисточка из ниток» – изготовление хвостиков для шапок и игрушек. В 15.00 запланирован конкурс «Орлиный глаз». Гости поделятся на две команды и посоревнуются в сортировке пуговиц.

25 февраля в 12.00 тюменцев ждут на мастер-классы «Бабушкин коврик» и «Коврик дружбы». В 14.00 начнется конкурс «Пока горит спичка», а в 15.00 – экскурсия с призовой викториной «Улица с руками».

26 февраля горожан вновь приглашают на мастер-классы «Бабушкин коврик» и «Коврик дружбы».

– Также в эти дни можно поиграть с веревкой, в ручеек. Всем честным народом вышить длинный браслет из кожи, сплести косы Масленицы, примерить образ воина или женский костюм прошлого Сибири, а также посетить дом-музей крестьянского быта, сфотографироваться с доспехом из кожи, с луком и нагайками, – цитирует информацию городского комитета по связям с общественностью и СМИ «Тюменская линия».