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НовостиЗдоровье24 февраля 2023 4:36

Тюменцам на заметку: из каких продуктов можно почерпнуть витамин А

Такой еды великое множество
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Не секрет, что для полноценной жизни человеку необходимо хорошее здоровье. Как правило, чтобы поддержать свой организм, люди специально употребляют различные добавки, хотя найти витамины можно и в обычных продуктах, а в некоторых даже с избытком.

Возьмем, к примеру, жирорастворимый витамин А, который является целой группой биологических веществ. Под ним принято понимать множество соединений, влияющих на наш организм и помогающих ему выполнять важнейшие функции. Одна группа витамина называется ретиноиды, другая – каротиноиды. И хотя влияют они на организм одинаково, источники у них разные.

Ретинол, например, мы получаем из животных продуктов: рыбьего жира, яиц, сливочного масла и молока. При этом, как и со многими другими полезными ферментами, чем больше термическая обработка продукта, тем ниже концентрация полезного вещества.

Зачем нам нужен этот элемент? Он является важной частью процесса регенерации клеток кожи и костной ткани, помогает в работе зрительного анализатора и считается хорошим антиоксидантом.

Каротиноиды играют роль антиоксиданта и регулятора на клеточном уровне, вносят большой вклад в поддержание витаминного статуса, обеспечивают защиту сетчатки глаза.

Больше всего каротиноидов содержится в красных и желтых овощах и фруктах, в шпинате и брокколи. Свежие продукты более насыщенны элементом, чем приготовленные. При этом каратиноиды имеют свойство превращаться в организме в ретиноиды, чтобы восполнить их недостаток.

По данным тюменского Роспотребнадзора, взрослому человеку необходимо употреблять в сутки 0,8 – 1,0 мг витамина А в ретиноловом эквиваленте. Однако специалисты не рекомендуют злоупотреблять БАДами, поскольку большие дозы (20 – 30 мг в сутки) могут привести к желтому окрашиванию кожных покровов. А еще избыток этого витамина опасен для людей с наследственным риском развития онкологических заболеваний, сообщает «Тюменская область сегодня».