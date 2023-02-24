Тюменцам на заметку: из каких продуктов можно почерпнуть витамин А

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Не секрет, что для полноценной жизни человеку необходимо хорошее здоровье. Как правило, чтобы поддержать свой организм, люди специально употребляют различные добавки, хотя найти витамины можно и в обычных продуктах, а в некоторых даже с избытком.

Возьмем, к примеру, жирорастворимый витамин А, который является целой группой биологических веществ. Под ним принято понимать множество соединений, влияющих на наш организм и помогающих ему выполнять важнейшие функции. Одна группа витамина называется ретиноиды, другая – каротиноиды. И хотя влияют они на организм одинаково, источники у них разные.

Ретинол, например, мы получаем из животных продуктов: рыбьего жира, яиц, сливочного масла и молока. При этом, как и со многими другими полезными ферментами, чем больше термическая обработка продукта, тем ниже концентрация полезного вещества.

Зачем нам нужен этот элемент? Он является важной частью процесса регенерации клеток кожи и костной ткани, помогает в работе зрительного анализатора и считается хорошим антиоксидантом.

Каротиноиды играют роль антиоксиданта и регулятора на клеточном уровне, вносят большой вклад в поддержание витаминного статуса, обеспечивают защиту сетчатки глаза.

Больше всего каротиноидов содержится в красных и желтых овощах и фруктах, в шпинате и брокколи. Свежие продукты более насыщенны элементом, чем приготовленные. При этом каратиноиды имеют свойство превращаться в организме в ретиноиды, чтобы восполнить их недостаток.

По данным тюменского Роспотребнадзора, взрослому человеку необходимо употреблять в сутки 0,8 – 1,0 мг витамина А в ретиноловом эквиваленте. Однако специалисты не рекомендуют злоупотреблять БАДами, поскольку большие дозы (20 – 30 мг в сутки) могут привести к желтому окрашиванию кожных покровов. А еще избыток этого витамина опасен для людей с наследственным риском развития онкологических заболеваний, сообщает «Тюменская область сегодня».