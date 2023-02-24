Тюменские хирурги вернули пожилой пациентке возможность нормально дышать после перенесенного коронавируса

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Тюменские хирурги областной клинической больницы № 1 успешно прооперировали пациентку со стенозом трахеи, тем самым вернув ей возможность полноценно дышать.

– Такие хирургические вмешательства проводятся в нашем отделении 8 – 10 раз в год. Патология не частая, но очень тяжелая, с особыми рисками осложнения в послеоперационном периоде. Здесь требуется специальная подготовка пациента, а также достойная техническая оснащенность клиники, – рассказал Максим Кобелев, заведующий отделением торакальной хирургии № 1.

Год назад 68-летняя тюменка перенесла коронавирус, осложненный вирусной пневмонией. Женщина задыхалась, ей требовалась кислородная терапия и респираторная поддержка.

После продолжительного пребывания на аппарате ИВЛ горожанку перевели на дыхание через трахеостому. А из-за того, что трахеостомическая трубка находилась в трахее длительное время, в органе развился тяжелый стеноз, который мог стать угрозой для жизни. Так она и попала на операционный стол.

– Я очень благодарна врачам, которые в прямом смысле слова вытащили меня с того света. После операции, когда я открыла глаза, анестезиолог попросил пожать ему руку – я сжала, получилась крепко. Он засмеялся и похвалил меня за силу. А я просто была счастлива тому, что свободно дышу, – рассказала тюменка.

После выписки женщине предстоит длительная реабилитация, особенно в первые месяцы после операции, когда врачи не исключают риски осложнения. А это значит, что строгий контроль специалистов в течение года обязателен.