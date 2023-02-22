Благодаря реализации крупного инвестпроекта в Тюменской области планируется создать 470 рабочих мест

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В Тюменской области реализуются крупные инвестпроекты в домостроении. Домостроительный комбинат группы компаний «ТИС». Это один из крупных проектов, реализуемых в Тюменской области с конца 2021 года.

На момент старта акселератора это был единственный в России пример вовлечения муниципальных образований в инвестиционный процесс в качестве полноправных участников.

– Присвоение региональным правительством данному инвестиционному проекту статуса масштабного дает право претендовать на меру по поддержке инвесторов, которая начала действовать в Тюменской области с 1 июля 2022 года, – отметила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская (Ростовская область).

Инвестиционный проект нацелен на создание производства многоквартирных жилых домов с меньшей себестоимостью и более высокой скоростью производства строительных работ. В проект вложено более 2,2 млрд рублей, а в результате его реализации планируется создать 470 рабочих мест.

По словам Татьяны Подольской, эта мера поддержки дает возможность аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, на год за один рубль.