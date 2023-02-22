Тюменец похитил у адвокатов 12,8 млн рублей, которые ему дали для взятки Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 42-летнего мужчину будут судить за мошенничество. Он взял у своих адвокатов деньги, чтобы дать взятку, но в итоге забрал деньги себе. Речь идет о довольно крупной сумме – 12,8 млн рублей. За это преступление мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

– По версии следствия, в период с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемый сообщил двум адвокатам ложные сведения о наличии у него возможности решить с должностными лицами правоохранительных органов вопрос об изменении меры пресечения их подзащитному в виде содержания под стражей на иную, не связанную с лишением свободы, – сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело передано в Калининский районный суд Тюмени, а уголовные дела против адвокатов за посредничество во взяточничестве рассматриваются Центральным районным судом Тюмени.