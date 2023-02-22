Более 1,3 млн киберугроз тюменские энергетики предотвратили в 2022 году

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Компания «Россети Тюмень» на ежегодном совещании подвела итоги работы блока безопасности электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Системообразующее предприятие макрорегиона в 2022 году обеспечило защиту свыше 800 объектов критической инфраструктуры. Было предотвращено более 1,3 миллиона инцидентов, 2,5 тысячи из которых – DDoS и Brute Force атаки.

Защиту серверов, обрабатывающих персональные данные и коммерческую информацию энергокомпании, обеспечила комплексная система безопасности, построенная на отечественных решениях. Межсетевые экраны и антивирусы предотвратили все попытки подбора парольно-ключевой информации и распространения вредоносного ПО.

Основным источником компьютерных инцидентов в 2022 году стали вредоносные рассылки. Помимо отсекаемого системой фильтрации спама энергетики заблокировали почти 140 поступивших в локальную сеть фишинговых рассылок. Этот подвид кибератак предназначен для получения данных отдельного пользователя для проникновения в информационные системы предприятия.

Решению задач по обеспечению информационной безопасности способствует как программа по замещению иностранного оборудования и ПО на аналоги отечественного производства, так и регулярное развитие компетенций персонала электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. Так, в прошлом году повышение квалификации и переподготовку по защите информации прошли 24 работника энергокомпании.