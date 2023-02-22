Как будут работать тюменские банки в праздничные выходные

В период праздников банки Тюмени установили новый график работы Фото: Юлия Кучеренко

В период праздников банки Тюмени установили новый график работы. Так, 23 февраля большинство офисов по городу, кроме дежурных, будут закрыты. Однако клиентам всегда доступны банковские приложения, в которых они могут совершить необходимые финансовые операции.

Так, например, сегодня, 22 февраля, отделения ВТБ Банка будут обслуживать клиентов по сокращенному графику – офисы закроются на час раньше. 24 февраля филиалы банка (ул. Пермякова, 78а/2 и ул. Советская, 54) будут работать с 10.00 до 15.00. Отметим, что по такому же графику клиентов примут отделения банка в Тобольске (8 микрорайон, д. 7) и в Ишиме (ул. Карла Маркса, 9\1). Полный перечень дежурных офисов и режим их работы опубликован на сайте банка.

Сбер 22 февраля работает в стандартном режиме. В праздничный день, 23 февраля, клиенты могут обратиться в дежурные офисы. А с 24 по 26 февраля будут открыты офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье – их адреса указаны на официальном сайте. При этом сотрудники банка добавили, что обслуживание корпоративных клиентов в эти дни проводиться не будет. Исключение – операции по регистрации бизнеса клиентами и открытию отдельных видов счетов.

Все платежи по кредитам в выходные дни будут списываться автоматически.