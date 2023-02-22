Группа электриков из Тюмени поборется за главный приз в шоу «Конфетка»

Фото: шоу ТНТ "Конфетка"

Группа электриков из Тюмени поборется за 300 тысяч в шоу «Конфетка». Выпуск можно посмотреть уже в эту субботу, 25 февраля, на ТНТ.

Тюменские музыканты примут участие в уникальном шоу, в котором никому не известные песни, выложенные в интернете, обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают топовые российские звезды эстрады. Группа «Туртас» из Тюмени выступит с композицией «Девушка с секретом».

– Мы играем с 2016 года. Долгое время мы пытались понять, что такое «Туртас» (не только поселок в Уватском районе) – это и не рок, и не панк... И только недавно пришло осознание, что наша группа играет югославский турбофолк, но на русском языке. Мы занимаемся музыкой непрофессионально, на репетициях чаи гоняем. ТНТ нашел наш клип со 140 просмотрами, снятый на «отвяжись, проклятая», чисто для себя. Мы взрослые серьезные люди с профессиями и должностями, но без таких песен жить бы было совсем грустно. Отдельно хотел бы передать привет жителям Туртаса – рыбалка там классная, люди хорошие! – рассказал один из участников Михаил Никитин про группу «Туртас».