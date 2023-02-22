В Тюмени 22 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 282 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 282 случая заболевания, 45 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 261 049 человек.

На данный момент 3 пациента находятся на ИВЛ, а 2 738 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 407 человек, за весь период – 253 723.

Вакцинированы против коронавируса 1 449 567 жителей, полный курс прошел 1 184 661 тюменец.

В России выявлено 13 954 человека с COVID-19, госпитализировано 1 800. Всего в стране зарегистрировано 22 203 942 случая заболевания. Излечились от коронавируса 15 408 россиян, скончались 34.