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НовостиЗдоровье22 февраля 2023 9:09

В Тюмени 22 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 282 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 282 случая заболевания, 45 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 261 049 человек.

На данный момент 3 пациента находятся на ИВЛ, а 2 738 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 407 человек, за весь период – 253 723.

Вакцинированы против коронавируса 1 449 567 жителей, полный курс прошел 1 184 661 тюменец.

В России выявлено 13 954 человека с COVID-19, госпитализировано 1 800. Всего в стране зарегистрировано 22 203 942 случая заболевания. Излечились от коронавируса 15 408 россиян, скончались 34.