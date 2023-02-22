«Страна Девелопмент» реализует первый проект КРТ на участке ДОМ.РФ в Тюмени

Фото: из архива ГК «Страна Девелопмент»

Группа компаний «Страна Девелопмент» получила разрешение на строительство в Тюмени первого дома жилого комплекса комфорт-класса. Участок под застройку площадью 8,4 га был передан девелоперу по итогам первого в России аукциона ДОМ.РФ на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в декабре 2021 года.

Дом рассчитан на 403 квартиры. Всего ЖК на ул. Ирбитской в Тюмени будет состоять из четырех домов переменной этажности (от 2 до 16 этажей). Общая площадь застройки составит более 110 тыс. кв. м. Всего здесь планируется сдать на 1727 квартир общей площадью более 71 тыс. кв. м. Строительство ведется с применением проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ в размере 6,5 млрд рублей.

Фото: из архива ГК «Страна Девелопмент»

– В своих проектах мы активно используем все новые инструменты, в том числе и аукционы ДОМ.РФ на право КРТ. Этот механизм уже доказал свою эффективность: проект позволил нам достаточно быстро вовлечь городские земли под строительство нового жилого комплекса. Город в перспективе получит новое пространство с современным домами и инфраструктурой для жителей, а для инвесторов и покупателей строительство жилого комплекса в рамках механизма КРТ — дополнительный элемент гарантии соблюдения сроков и надtжности застройщика, — сказал президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

При реализации проекта в Тюмени застройщик планирует, помимо озеленения и благоустройства, построить детский сад на территории комплекса. Как и в других проектах «Страны Девелопмент», дома в составе ЖК объединит пешеходный бульвар. Для каждого дома будет предусмотрен отдельный двор с детскими площадками, спортивной зоной, придомовыми палисадниками и зонами тихого отдыха. Район застройки отличается развитой инфраструктурой: в шаговой доступности — шесть школ, семь детских садов, торговые центры, до центра города — 3 км.

Фото: из архива ГК «Страна Девелопмент»

– Механизм аукционов на право реализации проектов КРТ, запущенный в 2021 году, подразумевает передачу в аренду инвесторам неиспользуемых федеральных земель и объектов под строительство не только жилья, но и разветвлённой сети социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Он выгоден и для инвесторов, и для регионов. Благодаря градостроительной подготовке, проведённой специалистами Института развития, и условиям аукционов, девелоперы экономят средства и время на старте проектов, а субъекты получают новые микрорайоны, комфортные для жизни. Так, на примере данного проекта, мы видим, что его реализация идет с опережением графика, предусмотренного договором, — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Строительство первого дома начнется весной. В этом году планируется получить разрешение и на строительство второго дома.

Справка

ГК «Страна Девелопмент» — федеральный девелопер, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. м жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тыс. человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м. В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в ТОП-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдаёт раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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ГК «Страна Девлопмент»

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