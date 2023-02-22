Снег на тюменских улицах убирают более 550 единиц техники и 400 рабочих

Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

Снег на тюменских улицах убирают более 550 единиц дорожной техники и 400 рабочих. Об этом сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ городской администрации.

В первую очередь снег вывозят с магистральных улицах, относящихся к категории А, где проходят маршруты городского общественного транспорта: Республики, Мельникайте, Широтная, 30 лет Победы, Ямская и прочее.

Только за ночь с тюменских улиц вывезено более 13 тысяч кубометров снега.

- На данный момент идет формирование снежных валов, которые, согласно требованиям ГОСТа Р50597-2017, должны быть вывезены в течение 9 суток. Однако мы проводим эти мероприятия в более короткие сроки и, естественно, с учетом приоритетности: в первую очередь магистрали, тротуары, остановочные пункты, - рассказал главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети Алексей Градовский.

Кстати, благодаря порталу «Тюмень - наш дом» горожане могут узнать, где на данный момент проводится уборка снега и сколько единиц техники задействовано. Для этого нужно зайти в раздел «Мониторинг уборки города» (баннер).