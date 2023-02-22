Тюменец украл 46 пожарных рукавов из многоэтажки на улице Дамбовской

Фото: УМВД России по Тюменской области

В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, укравшего пожарные рукава из многоэтажки на улице Дамбовской. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

С соответствующим заявлением в отделение обратился представитель управляющей компании. Он сообщил, что кто-то сорвал пломбы с пожарных ящиков и украл 46 рукавов стоимостью около 90 тысяч рублей.

Фото: УМВД России по Тюменской области

– Подозреваемого задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый житель этого же микрорайона, в котором произошла кража. В день преступления мужчина зашел в подъезд высотки и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, совершил хищение. Украденное имущество злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды, – прокомментировали в ведомстве.

Сейчас тюменец находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.