Росприроднадзор собирается взыскать с тюменской администрации почти 5 миллионов рублей за загрязнение почвы Фото: Вера Зенина

Росприроднадзор подал в суд на МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени», требуя возместить ущерб, нанесенный окружающей среде – 4 981 977 рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как следует из заявления, организация складировала грязный снег, убранный с городских улиц, в районе Воронинских горок. Это привело к загрязнению почвы, в том числе и нефтепродуктами.

– В соответствии со статьей 127 АПК РФ, вопрос о принятии заявления к производству Арбитражного суда Тюменской области будет решен в течение 5 рабочих дней, – прокомментировали в организации.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Тюмени предприятие завалило берег Туры автомобильными покрышками и всяким мусором. Его руководителя привлекли к ответственности.