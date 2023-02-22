Тюменским военным, готовым отправиться по контракту на Сахалин, будут платить до 400 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Тюменским военнослужащим, готовым отправиться по контракту на Сахалин, будут платить от 190 до 400 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на популярном сервисе по поиску работы. Также им обещают единовременную выплату в 500 тысяч рублей, оплатить жилье и предоставить отпуск на 75 дней.

К соискателям выдвигают следующие требования: образование не ниже среднего, а также годность категории «А» или «Б».

Для военнослужащих, имеющих семью, предусмотрены отдельные льготы. Работодатель гарантирует трудоустройство супруги, а также предоставление мест в детсаду, школе и спортивных секциях для детей.

Кроме того, соискателям обещают бесплатный проезд один раз в год к месту отдыха по РФ, бесплатное высококачественное лечение и прочее.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Тюмени ищут специалиста по продаже эксклюзивной недвижимости с зарплатой до 500 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на известном портале по поиску работы.