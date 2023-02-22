В прошлом году в Тюменской области умерло на 4 тысячи человек меньше Фото: Вера Зенина

Согласно данным Росстата за 2022 год, в Тюменской области снизился показатель смертности. Так, в 2021 году в регионе умерли 21 499 человек, а в 2022 году – 17 124. Таким образом, впервые с начала пандемии число летальных исходов стало меньше.

Что касается рождаемости, то тут данные следующие: в 2022 году на свет появились 17 783 малыша, что на 745 меньше, чем годом ранее – тогда родились 18 528 человек. К сожалению, выросла младенческая смертность – с 59 до 69 случаев.

Увеличилось и количество официальных браков: в 2021 было проведено 10 720 церемоний, а в 2022 году –12 640.

Также добавим, что в минувшем году население Тюменской области вышло в небольшой прирост – увеличилось на 659 человек. А вот 2021 году оно, наоборот, ушло в минус – на 2,9 тысячи человек.