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Почти 7 лет понадобится тюменцам, чтобы скопить необходимую сумму для покупки дома. Такие данные привели специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР».

Согласно информации, опубликованной на сайте, средняя зарплата жителя региона составляет 87 292 рубля, а цена строения равна 6 954 952 рублям.

– Мы исходили из того, что на покупку дома житель РФ будет откладывать всю свою зарплату. Теоретически это возможно, если в семье есть второй работающий человек, чью зарплату можно тратить на текущие нужды. В своих расчетах мы не учитывали доход, который мог быть получен от банковского депозита, где могли бы быть размещены эти средства, инфляцию и другие подобные факторы, – рассказал генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

Отметим, что в среднем россиянин, получая зарплату в размере 63 060 рублей, будет копить на средний дом стоимостью 6 023 019 рублей в течение 8 лет.