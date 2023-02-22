В Тюмени торжественно вручили ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших в ходе СВО

Фото: администрация Тюмени

В Тюмени торжественно вручили ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» награждены младший сержант Вохменин Дмитрий Георгиевич, младший сержант Каранкевич Денис Павлович, рядовой Белошапкин Евгений Александрович и рядовой Понкратов Сергей Анатольевич. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин.

Передал награды родственникам военный комиссар Тюменской области, полковник Алексей Куличков.

Заместитель главы города Петр Вагин заверил, что семьям героев будет оказана всяческая помощь и поддержка со стороны администрации и боевых товарищей.

Также присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что Владимир Путин посмертно наградил погибшего в спецоперации жителя Тобольска. Орден Мужества вручили его матери.