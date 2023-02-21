Председатель тюменской облдумы - о послании Путина: «Это время развития нашей страны»

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Нынешнее время – время не только непростых вызовов, но и больших возможностей. Такое мнение высказал председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов, комментируя послание Президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ. По словам спикера регионального парламента, глава государства дал ответы на многие, волнующие россиян, вопросы.

- Это время для развития нашей страны, роста многих отраслей отечественной экономики. Мы должны изыскивать резервы и искать точки дополнительного инвестирования в развитие инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма и другие отрасли. Это касается и региональной специфики, - комментирует Фуат Сайфитдинов.

То же самое говорил в своем Послании к депутатам Тюменской областной Думы губернатор региона Александр Моор. Глава региона тогда отметил, что нужно помогать малым и средним предприятиям и всемерно поддерживать региональный бизнес.

Председатель облдумы сделал акцент на тезисах президента о положительной динамике развития отечественной экономики, ведь многие отрасли в 2022 году продемонстрировали значительный рост объемов производства. Взять хотя бы двухзначные темпы роста, которые показало сельское производство (а в прошлом году валовый сбор зерна составил более 2 млн тонн), и объемы ввода жилья, которые превысили 100 млн квадраьных метров.

Глава Тюменской областной Думы подчеркнул, что сегодня нужно консолидировать усилия власти, общественности и бизнеса, чтобы решить задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждение плана реализации поручений президента в региональном парламенте обсуждают на заседаниях комитетов и постоянной комиссии облдумы.

Отметим, что Фуат Сайфитдинов слушал послание в Москве, в Гостином дворе, вместе с губернатором Александром Моором и мэром Тюмени Русланом Кухаруком.