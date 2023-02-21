В Тюменской области запретили ввоз опасных форели и икры из Киргизии

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В Тюменской области запретили ввоз небезопасных форели и икры из Киргизии. Соответствующий указ № ФС-ЮШ-7/3298 принят от 14 февраля 2023 года, сообщили в пресс-службе областного Россельхознадзора.

Такое решение его сотрудники объяснили высоким содержания в продукции вредных веществ.

- С 16 февраля 2023 года на территорию Российской Федерации приостанавливается ввоз форели и икры форелевой со всех предприятий Киргизской Республики, - прокомментировали в ведомстве.

Об окончании моратория будет сообщено дополнительно.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что тюменский комбинат «Данон» выпустил 209 тонн небезопасного молока. Отсутствие данных о сырье, из которого изготовлялась продукция, не позволило подтвердить ее качество.