В Тюмени 22 февраля 2023 года ожидается мокрый снег

Погода в Тюмени на 22 февраля Фото: Вера Зенина

В среду, 22 февраля, тюменцев ожидает пасмурный и теплый день. С самого утра небо затянут серые тучами, а на землю будет падать мокрый снег. Прекратятся осадки ближе к 8.00.

Днем столбики термометров покажут -6 градусов, к вечеру температура опустится до -10, а ночью похолодает до -15 градусов.

В течение суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6 – 11 м/с, местами порывы до 16 м/с

Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже: