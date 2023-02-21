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Тюменцы могут передать подарки участникам СВО ко Дню защитника Отечества. Отправления принимают волонтеры регионального отделения «МыВместе».

По словам его руководителя Анастасии Бакановой, горожане активно включились в акцию.

- Тюменцы приносят сладкие подарки, письма. Можно принести все, что хочется. Ограничений нет. Бабушки в основном приносят вязаные вещи, молодежь - сладости. Школьники передают милые письма и подарки, сделанные своими руками. Мы все отправим, понятно, что к 23 февраля не успеть, значит, доставим чуть позже, - поделилась Анастасия Баканова.

Также активистка напомнила, что сбор необходимых вещей для бойцов СВО проводится на постоянной основе. Поучаствовать в нем могут все желающие.

До 23 февраля подарки принимаются в ДТиС «Пионер» - пункт находится на первом этаже.

Отметим, что пункты сбора есть по всей Тюменской области. В самой региональной столице действуют четыре таких точки: ДТиС «Пионер», два филиала центра «Семья» и региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Есть еще и неофициальные, которые открыты в учебных заведениях. Все, что туда передают, затем привозят в главный пункт на ул. Челюскинцев.

Кроме того, тюменцы могут записать видеопоздравления для участников спецоперации и разместить их в социальных сетях, сообщает «Тюменская линия».