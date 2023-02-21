Юным тюменцам рассказали на уроках мужества о героических поступках земляков

Фото предоставлено Евгением Бондаренко

В преддверии Дня Защитника Отечества ветераны-десантники побывали в тюменской школе № 16 и президентском кадетском училище. Они поговорили с ребятами о героях нашего времени – воинах, которые защищают интересы страны в условиях специальной военной операции.

– Героические поступки в ходе СВО совершают не только военные, но и медики, гражданские люди. Например, медсестра Оксана Воронкова с первого дня спецоперации находилась на передовой в составе аэромобильного медотряда ВДВ, – рассказал заместитель регионального и руководитель тюменского отделения «Союза десантников России» Евгений Бондаренко.

Кстати, Евгений сам когда-то окончил школу № 16, поэтому общаться с ребятами ему было легко. На уроке мужества он рассказал ученикам о подвигах тюменцев, которые служили в ВДВ.

Так, десантнику Андрею Огибалову посмертно вручили орден Мужества. Такой же наградой посмертно удостоили выпускника ТВВИКУ ГригорияТурубарова. А уроженцу Казанского района Жумабаю Раизову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Во время урока школьники активно задавали вопросы о том, сколько лет было героям-тюменцам, где они жили, как учились. А кадеты училища заинтересованно расспрашивали о новых видах вооружения и тактиках ведения боя в условиях СВО.

Всего в лекторской группе больше 20 воинов-десантников, среди них Григорий Григорьев, Дмитрий Моисеев, Сергей Торопыгин, Сергей Василенко и Сергей Махнев. На уроках мужества они пропагандируют службу в рядах Вооруженных Сил России и с любовью рассказывают о воздушно-десантных войсках, сообщает «Тюменская область сегодня».