Ветераны ВМФ провели урок мужества для тюменских школьников

Фото: Титенко Евгений Иванович

Ветераны ВМФ – члены Тюменской региональной общественной организации ветеранов флота «Союз военных моряков» встретились с восьмиклассниками, чтобы рассказать им об истории военного флота России и морских сражениях. Одной из целей мероприятия является патриотическое воспитание молодежи. О подробностях встречи, которая состоялась в Центральной детской библиотеке, рассказал председатель совета Титенко Евгений Иванович.

По его словам, во время урока мужества «Верно Родине служить!» ребятам показали макеты оружия времен Великой Отечественной войны, форму военных моряков. Школьники узнали о значимости флота и об участии моряков в специальной военной операции в настоящее время. А еще восьмиклассники прошли мастер-класс по вязке морских узлов.

Кроме того, ребята узнали, что в годы Великой Отечественной войны заводами Тюмени производилась военная продукция, которую выпускали тюменские машиностроители. Оказывается, с началом Великой Отечественной войны в далекую Тюмень из европейской части страны было эвакуировано более двадцати заводов. Инженеры и рабочие ехали за Урал ковать оборонную мощь страны. В Тюмени производили торпедные катера, головки снарядов для знаменитых «Катюш», электроаппаратуру для танков и самолетов, минометы, медикаменты, пистолеты-пулеметы ППШ и многое другое.

Евгений Титенко отметил, что о тюменских торпедных катерах в годы Великой Отечественной войны можно узнать из документального фильма «Морская кавалерия», который был снят в рамках регионального проекта «Оружие победы». Создатели фильма смогли восполнить некоторые пробелы истории Великой Отечественной войны и рассказать о роли простого солдата и моряка в общей великой победе.