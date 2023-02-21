В Тюмени открыли мемориальную доску, посвященную герою Григорию Турубарову, погибшему в СВО

Фото: Нина Баранова

В преддверии Дня защитника Отечества в Тюмени торжественно открыли мемориальную доску, посвященную памяти командира группы снайперов специального назначения Григория Турубарова. Он героически погиб в ходе ходе боя с националистами во время СВО.

Памятный знак установили на фасаде детско-юношеского центра «Град», где будущий герой занимался армейским рукопашным боем, стал кандидатом в мастера спорта России и получил вторую судейскую категорию.

К любому делу Григорий подходил ответственно, он был дружелюбным и открытым человеком. В 2013 году окончил ТВВИКУ, потом создал семью, а в 2018 году у него родилась дочь. Сам Григорий рано потерял мать и отца, поэтому все его детство прошло в детдоме Алтайского края.

Фото: Нина Баранова

Боевой офицер Григорий Турубаров был смелым и решительным, принимал участие в боевых действиях в Сирийской республике, за что получил множество наград.

– Мы навечно вписываем в историю нашей страны имя героя – воспитанника центра «Град», выпускника ТВВИКУ, кавалера двух орденов Мужества, гвардии капитана Григория Турубарова. Значимость человека определяется его любовью к Родине, его готовностью к самопожертвованию и верой в Отчизну. Григорий Константинович был именно таким человеком, настоящим патриотом, офицером. Судьба его никогда не баловала, но он крепко стоял на ногах и личным примером показывал, как надо достойно идти по жизни, - сказал в своей речи заместитель главы Тюмени Петр Вагин.

Также в администрации приняли решение назвать в честь героя улицу в районе Московского тракта. Соответствующий документ был подписан накануне, сообщает «Тюменская область сегодня».