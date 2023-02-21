Эксперт отметила помощь Тюменской области в восстановлении новых регионов РФ

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Помощь российских регионов Донбассу, в том числе и Тюменской области, ведет к его восстановлению и эффективному встраиванию в экономическую систему России.

Сейчас тюменские специалисты заняты восстановлением социальных объектов в Краснодоне. Работы идут в рамках реализации нацполитики.

Как отметила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская (Ростовская область), это позволит наладить мирную жизнь населения города. А совместные усилия регионов, взявших шефство над городами новых субъектов федерации, вошедших в состав России, позволят создать лучшие условия для их дальнейшего развития и процветания.

Напоминаем, что в преддверии Дня защитника Отечества губернатор Тюменской области Александр Моор работал в Луганской Народной Республике. Он рассказал воинам-сибирякам о поддержке, которую получают семьи мобилизованных, о льготах, положенных участникам спецоперации, и вручил им праздничные посылки от родных и близких.

Вместе с главой Краснодонской администрации Сергеем Козенко губернатор осмотрел Центральную городскую многопрофильную больницу и другие социальные объекты, восстановлением которых занимаются тюменские специалисты.

– Когда я в первый раз приехал в Краснодон, был поражен условиями, в которых живут наши соотечественники. По многим направлениям ситуация приближалась к гуманитарной катастрофе. В больнице, например, был всего один операционный стол. Роды принимали в подвале. Удивительно, но многие процедуры и операции, которые у нас считаются нормой, местному населению были не доступны долгие годы. Люди были лишены элементарных благ. Мы не могли остаться в стороне, – подчеркнул Александр Моор.

Модель кураторства регионов над городами и районами была, по словам Татьяны Подольской, успешно опробована еще в 2014 году в отношении территории Крыма. Тогда шефство взяли регионы с высоким уровнем бюджетной обеспеченности или расположенные в приграничной местности, сообщает ИА «Тюменская линия».