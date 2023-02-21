«Волонтеры Победы» лично поздравят ветеранов с Днем защитника Отечества

Фото: ВОД «Волонтеры Победы»

Волонтеры регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 23 февраля отправятся к ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с Днем защитника Отечества. Об этом «Комсомольской правде» – Тюмень» рассказала региональный координатор ВОД «Волонтеры Победы» Дарья Терехина.

– Волонтеры Тюменской области поздравят ветеранов – мужчин, которые в годы войны защищали нашу Родину и сейчас являются для нас примером настоящих героев! В День защитника Отечества мы ежегодно поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны с праздником, говорим им спасибо за их вклад в победу, – рассказала Дарья Терехина.

Активисты поздравят ветеранов не только теплыми пожеланиями, но и подарят им открытки и презенты, а также сделают памятные фото. Кроме того, волонтеры уделят внимание проблемам, которые сейчас волнуют героев Великой Отечественной войны и постараются оказать им необходимую помощь в ближайшее время.

– Чаще всего ветеранам не хватает общения с молодежью. Мы уделяем этому особое внимание: стараемся разговаривать с каждым индивидуально, и они с удовольствием делятся своими историями, – отметила региональный координатор ВОД «Волонтеры Победы».

Кстати, поздравить ветеранов могут все желающие. Для этого нужно написать письма ветеранам и поблагодарить их за мирное небо над головой. Письма можно самостоятельно вручить ветеранам, передать муниципальному или региональному руководителю «Волонтёров Победы», отправить скан на почту tyumen@vsezapobedu.com или написать письмо на сайте заботаоветеранах.рф.

– Все переданные письма волонтеры вручат нашим героям в День защитника Отечества, в Международный женский день, в День Победы и другие памятные даты, – отметили активисты проекта.