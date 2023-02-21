Для тюменских школьников и студентов проведут интеллектуальную игру о Великой Отечественной войне

Фото: ИА «Тюменская линия»

В преддверии Дня защитника Отечества в студенческом центре Тюменской области и школе № 68 пройдут интеллектуальные игры «РИСК: Великая Отечественная война».

– В ней три блока. Первый включает общие вопросы о Великой Отечественной войне, второй состоит из заданий по ключевым битвам и сражениям, а третий содержит вопросы о памятниках, посвященных Победе. Ведущий задает вопросы как на знание истории, так и на логику. Участники, даже не зная каких-то фактов, смогут логически прийти к правильному ответу, тем самым узнав историю, – рассказала руководитель регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Дарья Терехина.

Со школой № 68 представители движения сотрудничают давно. Они уже много раз приходили к ученикам, чтобы провести специальные уроки и квесты.

Также добровольцы посещают и другие образовательные учреждения, а еще они с удовольствием придут в гости и к ребятам из других школ. Для этого руководство может обратиться непосредственно в тюменское отделение.

Отметим, что в студенческом центре игра стартует 21 февраля в 18.30, а в школе № 68 начало запланировано на 9.20 22 февраля, сообщает «Тюменская линия».