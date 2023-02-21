В Тюменской области арестовали наркоторговцев, перевозивших 19 килограммов синтетики

Фото: УМВД России по Тюменской области

Полиция Тюменской области арестовала наркоторговцев, которые собирались сбыть крупную партию запрещенного вещества в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчин задержали на 40-м километре автодороги Тюмень – Омск, вблизи поселка Богандинский. Наряд остановил машину, в которой находились злоумышленники, для проверки документов. Завидев правоохранителей, преступная парочка начала заметно нервничать, а во время разговора – путаться в ответах.

– Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение досмотреть граждан и автомобиль. В итоге под запасным колесом полицейские обнаружили 35 свертков, на каждом из которых находилась маркировка с весом от 100 граммов до килограмма. В общей сложности в машине находилось 19 килограммов мефедрона, – прокомментировали в ведомстве.

Поняв, что отпираться бесполезно, 36-летний водитель и 33-летний пассажир признались, что перевозят синтетические наркотики.

Позже правоохранители выяснили что мужчины – жители Иркутской области, работающие курьерами в интернет-магазине. На этот раз приятели, возвращаясь из Москвы, забрали из разных тайников, оборудованных по всей стране, оптовые партии наркотиков.

В итоге, благодаря бдительности полицейских, вояж курьеров преждевременно завершился, а из незаконного оборота изъято более 90 тысяч разовых доз сильнодействующего вещества.

Сейчас мужчины находятся под стражей и обвиняются по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Им грозит до 15 лет лишения свободы.