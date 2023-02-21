Тюменский активист требует отменить масленичные гуляния из-за коронавируса

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Тюменский активист Юрий Рябцев требует отменить масленичные гуляния. По его мнению, это лишь усугубит эпидобстановку и приведет к массовому росту заболевших коронавирусом.

Он уже написал соответствующие обращения главе города Руслану Кухаруку, руководителю регионального управления Роспотребнадзора Галине Шарухо, а также в местный оперштаб.

Как утверждает Юрий Рябцев, проведение данных мероприятий в области – безответственное решение, которое идет вразрез с заботой о здоровье населения. Свое мнение он аргументирует тем, что режим повышенной готовности продлен в регионе до 1 марта 2023 года, сообщает «Наш город».

Ранее Комсомольская правда» – Тюмень рассказывала о том, что на масленичные гуляния в Ялуторовске приедет Константин Ивлев. Именитого шефа пообещали накормить гигантским блином.