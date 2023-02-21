Центробанк РФ объяснил подорожание огурцов и лука в тюменских магазинах

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За последнее время в тюменских магазинах существенно выросли цены на сезонные овощи, особенно на огурцы и репчатый лук. Подорожание этой категории товаров специалисты Центробанка РФ объясняют нетипично холодной погодой и ростом коммунальных тарифов, который, в свою очередь, привел к увеличению издержек производителей на освещение теплиц и отопление.

– У производителей увеличились издержки на подсветку и отопление теплиц, что привело к ускорению годового роста цен на огурцы. Лук подорожал в связи с уменьшением объема импорта овощей из Центральной Азии. Кроме того, из-за аномальных холодов часть запасов на складах и в хранилищах была уничтожена. В связи с этим власти ограничили экспорт сезонных продуктов, чтобы предотвратить их резкий дефицит, – прокомментировали аналитики.

А еще причиной роста цен могут быть санкции, которые, соответственно, стали причиной усложнения логистических цепочек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в областном центре подорожали электротовары, сладости, услуги туризма и топливо.