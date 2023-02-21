В Тюменской области больше 82% жителей обеспечены качественной питьевой водой Фото: Юлия Кучеренко

К централизованному водоснабжению в 2022 году подключились еще 27 тысяч жителей Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства области.

– 82,4% региона обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (это на 2,72% больше, чем годом ранее), – говорится в сообщении.

В Тюменской области продолжают реализовывать региональный проект «Чистая вода». В 2023 году продолжат строительство водопроводных сетей в Тобольске и на отдельных улицах в населенных пунктах Ялуторовского района. Еще планируется начать работы по реконструкции водопроводных очистных сооружений и строительству сетей в селе Упорово. Работы завершатся к 2024 году.

Кстати, в Тюменской области до 2027 года действует программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Качество услуг улучшат почти для 23 тысяч человек.