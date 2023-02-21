Семейная ипотека по новым правилам: как купить квартиру на льготных условиях?

Фото: из архива ООО "Брусника"

С началом нового года в силу вступили новые условия оформления жилищного кредита для семей с детьми. В чем суть и цель нововведений – разбираемся вместе с экспертами.

На кого рассчитана семейная ипотека?

Главным изменением стал возраст ребенка. До этого семья должна была иметь хотя бы одного ребенка, родившегося после 1 января 2018 года. Сегодня появился вариант, когда детей двое, а их возраст – от рождения до 18 лет.

Кроме того, теперь купить квартиру в новостройке могут и приемные родители, но с учетом того, что дата рождения одного из детей вписывается в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Также на пониженную ставку по ипотеке могут рассчитывать семьи с несовершеннолетним ребенком-инвалидом.

Что можно купить?

По условиям семейной ипотеки купить можно исключительно новое жилье, то есть квадраты приобретаются только напрямую у девелопера.

Какую сумму могут дать?

В Тюменской области максимум – 6 млн рублей. Заемщик может оформить часть кредита по семейной ипотеке со ставкой 4%, а оставшуюся сумму оплатить на рыночных условиях или получить в рамках региональной ипотечной программы.

Рассчитаем на примере

В семье Мартиросовых двое детей, оба уже старше 10 лет. До 2023 года льготный кредит был недоступен. Со вступлением новых правил в силу у семьи появилась возможность взять ипотеку под низкий процент и выбрать новостройку.

Сейчас они живут в 2-комнатной квартире в доме 1991 года постройки. Супругам нужна еще одна спальня, по собственной комнате для подрастающих дочек, а еще кухня-гостиная, где можно принимать гостей. Новостройка при таких пожеланиях очевидно интереснее: по семейной ипотеке ставка – 4%, а вот на вторичку ниже 10% уже не найти.

В итоге Мартиросовы остановили свой выбор на квартире в квартале «На Гастелло» от застройщика «Брусника» с тремя спальнями и кухней-гостиной. Это знакомый для семьи район, девочки учатся в гимназии № 49, что в 5 минутах от новых домов, неподалеку вся необходимая инфраструктура, да и центр города буквально в 10 – 15 минутах на общественном транспорте.

Сейчас у семьи есть накопления, их они готовы вложить в новую квартиру. Для оставшейся суммы потребуется ипотека.

Фото: из архива ООО "Брусника"

Квартира с объединенной кухней-гостиной и тремя спальнями в квартале «На Гастелло».

· Цена новой квартиры – 8 545 600 рублей.

· Первоначальный взнос – 2 545 600 рублей.

· Процентная ставка по семейной ипотеке, в том числе субсидия застройщика – 4%.

· Сумма ипотечного кредита от Сбербанка – 6 000 000 рублей.

· Ежемесячный платеж по ипотеке – 28 645 рублей.

· Срок кредита – 30 лет.

Сдача дома с квартирой Мартиросовых запланирована на 2024 год. После получения ключей еще пара-тройка месяцев уйдет на чистовую отделку. Переехав в новое жилье, семья продаст старую квартиру и выплатит ипотеку. Или оставит под сдачу до момента, когда девочки подрастут, и тогда старая квартира станет финансовой основой для их старта.