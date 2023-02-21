В Тюмени в день Захара Серповидца 21 февраля 2023 года потеплеет до -1 градуса

В Тюмени в день Захара Серповидца 21 февраля 2023 потеплеет до -1 градуса Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 21 февраля, ожидается облачность с прояснением, небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный с переходом на юго-восточный, 5 – 10 м/с, днём в отдельных районах порывы до 14 м/с. Ожидается потепление. Температура воздуха ночью -13…-18 градусов, в Уватском районе до -23, на юго-востоке -8…-13, днём -1…-6, местами до -11 градусов.

Погода в Тюмени 21 февраля в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 21 февраля (8 февраля) – день Захара Серповидца, в честь святого Захария. Серповидцем его называли потому, что в одном из своих пророчеств он увидел летающий по воздуху свиток, напоминающий по форме огромный серп. И крестьяне в этот день уделяли много внимания этому инструменту и молились о хорошем урожае.

В народе подмечали: чем холоднее будет этот день, тем теплее будет в марте.