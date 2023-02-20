В Тюмени при столкновении двух автомобилей пострадала сотрудница полиции

Фото: Игорь Сабаталов

В областном центре произошло ДТП с участием иномарки Nissan и полицейского автомобиля Lada Largus. Они столкнулись на перекрестке улиц Тульской и Геологоразведчиков, сообщает «АиФ-Тюмень».

У полицейской машины разбит передний бампер, а у «японца» – левый передний бок.

Известно, что причиной ДТП стало несоблюдение очередности проезда одного из автомобилей. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Также в аварии есть пострадавшие. Незначительные травмы получила пассажирка отечественного авто – сотрудник полиции.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Тюмени рядом с заправкой столкнулись КамАЗ дорожников и пожарная машина.