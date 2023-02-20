Прирост трудовых мигрантов в Тюменской области составил 30,6%

Прирост трудовых мигрантов в Тюменской области составил более 30% Фото: Вера Зенина

Тюменская область становится всё привлекательнее для трудовых мигрантов. Например, в 2021 году, согласно официальной статистике, в регион прибыли 92 712 человек, а в 2022 году – 123 840, получается, что прирост составил 33,6%. Такие данные предоставила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В общей сложности в 2022 году количество иностранных граждан, приехавших в Россию с целью работы, составило 3,47 миллиона человек, что на треть больше по сравнению с предшествующим годом.

– В 2022 году характерный для российского рынка труда дефицит «синих воротничков» только усилился. В сфере рабочих специальностей традиционно высока доля иностранных работников, потребность в которых сейчас стала еще больше. На фоне нехватки кадров зарплаты курьеров, водителей, ремонтников, кладовщиков, грузчиков и строителей начали расти. Дополнительную привлекательность для иностранцев российский рынок получил за счет укрепления курса рубля, благодаря чему заработки в пересчете на иностранные валюты значительно возросли, – обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Тем не менее поток иностранцев в Россию всё еще не достиг доковидных значений 2019 года. С началом пандемии количество трудовых мигрантов, въезжающих в страну, резко упало.