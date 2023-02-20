Правительство РФ выделит на реконструкцию главного корпуса ТюмГУ почти миллиард рублей

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Правительство РФ выделит на реконструкцию главного корпуса ТюмГУ, расположенного на ул. Республики, 9, дополнительные средства – почти миллиард рублей. Об этом говорится на официальном сайте ФАИП.

«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет», г. Тюмень. Главный учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВПО «ТюмГУ» по адресу ул. Республики, д. 9. Реконструкция. Средства федерального бюджета – 945 642,50 тысячи рублей. Срок ввода – 2027 год», – указано на портале.

Известно, что данную сумму Тюменской области выделят в 2026 году.

Напоминаем, что в общей сумме на строительство нового корпуса потратят более 4 миллиардов рублей.