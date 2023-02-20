Потерявшийся в тюменском ТЦ 7-летний мальчик пошел домой пешком в село Луговое

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В минувшие выходные в Тюмени произошла необычная история с участием 7-летнего мальчика. Потерявшись в ТРЦ «Сити Молл», ребенок решил не обращаться за помощью ко взрослым, а просто пойти домой, вот только жил он в 40 километрах от торгового центра – в селе Луговое.

Когда мальчик брел домой вдоль трассы, его заметила одна из автомобилисток. Женщина остановила машину, подобрала школьника и отвезла его в отдел полиции. Примечательно, что шел он в противоположную сторону, поскольку не знал точной дороги.

К счастью, эта история закончилась хорошо. Правоохранители быстро установили родителей мальчика и передали его приехавшему отцу

Как сообщает, пресс-секретарь Управления МВД по Тюменской области Александр Гилев, оснований полагать, что в отношении ребенка были совершены противоправные действия, нет, сообщает «Мегатюмень».